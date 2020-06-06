وزارة الصحة العامة في لبنان تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 6 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1320 حالة.



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وأوضحت الوزارة، أن تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات عند 29 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 768 حالة.