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مصرع عناصر حوثية أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 6 يونيو 2020

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران،  أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

 

وانفجرت العبوة الناسفة،  أثناء محاولة العناصر الحوثية زرعها، في خط الرابط بين كيلو 16 ومنطقة المراوعة.

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وتسبب انفجار العبوة في مصرع عدد من العناصر، وجرح عدد آخر تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة.

 

وزرعت مليشيا الحوثي المتمردة، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، اغلبهم نساء واطفال

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