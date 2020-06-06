عاجل.. البحرين والأردن تدعمان المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

السبت 6 يونيو 2020

أعلنت البحرين والأردن، السبت، دعمهما للمبادرة المصرية الداعية لحل الأزمة الليبية عبر جمع كافة الأطراف لبدء حوار جاد.



وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني، إن إعلان القاهرة خطوة مهمة تجمع الأطراف في ليبيا للعمل على بدء حوار جاد للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف التدخل الخارجي.

بدوره، ثمّن الأردن الجهود التي تقوم بها مصر لحل الأزمة الليبية والتي أسفرت عن "إعلان القاهرة".

Advertisements

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في بيان، إن الإعلان يمثل مبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية: "يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية يحمي ليبيا ووحدتها واستقرارها عبر حوار ليبي".

وكان مؤتمر صحفي ثلاثي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، قد أزاح الستار عن بنود رئيسية لمبادرة حل الأزمة الليبية.

وأكدت المبادرة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.