شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا : 72 حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ ظهور الفيروس يوم 21 فبراير بلغت 33846 حالة وهو رابع أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وانخفض عدد حاملي الفيروس المسجلين إلى 35877 شخصا من 36967 في اليوم السابق.
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