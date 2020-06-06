شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان العراقي" يمنح الثقة لبقية التشكيلة الحكومية للكاظمي والان نبدء بالتفاصيل

صوت مجلس النواب العراقي في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على سبعة مرشحين لشغل المقاعد الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .

وقال المجلس أنه وافق على تولي كل من، إحسان عبد الجبار لوزارة النفط ، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية ، وسالارعبد الستار لوزارة العدل ، وناظم حسن اوزارة الثقافة ، وعلاء أحمد حسن عبيد لوزارة التجارة ، وإيفان فائق لوزارة الهجرة ، ومحمد كريم لوزارة الزراعة.

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وأضاف المجلس أن الوزراء السبعة أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 247 نائباً.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي حضر جلسة التصويت بأن استكمال التشكيلة الوزارية سيكون دافعا إضافيا لتنفيذ المنهاج الحكومي .

كما صوّت مجلس النواب على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني.