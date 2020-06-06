شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في المكسيك.. 110 آلاف إصابة والوفيات 13 ألف والان نبدء بالتفاصيل

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك عند 110 آلاف و26 حالة اليوم السبت، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 13 ألفا و170 وفاة.

وتعافى 77 ألفا و841 شخصا من المرض، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 14 أسبوعا.