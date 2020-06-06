شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في المكسيك.. 110 آلاف إصابة والوفيات 13 ألف والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 13 ألفا و170 وفاة.
وتعافى 77 ألفا و841 شخصا من المرض، وذلك منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 14 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المكسيك.. 110 آلاف إصابة والوفيات 13 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.