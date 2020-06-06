شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدمر مخبأ للجماعات الإرهابية وتضبط 12 مهربًا والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت وحدات من الجيش الجزائري 12 مهربًا خلال عمليات متفرقة بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف الجزائرية. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم مصادرة سبع سيارات رباعية الدفع و14 مولدًا كهربائيًا، وأربع مطارق ضغط، وجهازي كشف عن المعادن، ومواد أخرى تستعمل في عمليات التنقيب عن الذهب. وأضاف البيان أن وحدات من الجيش دمرت مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون بعد كشفها بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية بمحافظة جيجل شرق الجزائر.

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