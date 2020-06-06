امانة بغداد تعلن استئناف العمل في مجسر الامانة

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن استثمار حظر التجوال لاستئناف العمل في مجسر الامانة.وقالت وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على ضوء ما تقرر من تمديد لحظر التجوال ستقوم ملاكاتها في دائرة المشاريع باستئناف العمل الخاص بالمرحلة الاخيرة من صيانة مجسر كراج الامانة الذي يربط منطقتي الكرادة والغدير شرق بغداد". وأضافت أن "العمل يتمثل بصيانة مفاصل التمدد العرضية واستبدال التالف منها وللجانبين ذهاباً واياباً".

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