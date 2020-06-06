عدد المصابين بكورونا عالمياً يتجاوز 7 ملايين والوفيات تقترب من 400 ألف

قالت وكالة "رويترز" في إحصاء نشرته اليوم السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم وأن عدد الوفيات اقتربت من 400 ألف حالة وفاة.
وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحدث أي تغيير من حيث قوته".
وشدد فان كيرخوف على أن "المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".
ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية، تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي، وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.
ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة خطيرة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
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