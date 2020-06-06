وفيات كورونا اليومية في نيويورك عند أدنى مستوى منذ بدء الأزمة

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن "هذه تعد أدنى حصيلة وفيات جراء الوباء منذ اندلاع الجائحة في الولاية"، مؤكدا أن "المقاييس والبيانات الصحية في الولاية إيجابية للغاية".

وشدد كومو على أن "هذه المؤشرات الإيجابية تتيح إعادة فتح دور العبادة في الولاية بنسبة استيعاب 25%، ضمن إطار المرحلة الثانية لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس".



وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع إدارة الصحة في الولاية سجلت في نيويورك حتى الآن أكثر من 376 ألف إصابة توفى 24175 منهم.