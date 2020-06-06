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شرطة بابل تعلن اصابة اثنين من منتسبيها بكورونا

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اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن اصابة اثنين من منتسبيها بفايروس .

وقالت شرطة بابل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اثنين من المنتسبين في قسم شرطة قضاء الهاشمية اصيبا بفيروس كورونا المستجد وهما بواجب تطبيق الحظر الصحي الوقائي على منطقة المزيدية جنوبي المحافظة والتي شهدت مؤخرا تسجيل عدد من الحالات الموجبة بالفيروس".

 

وأضافت أن "المنتسبين تم حجرهما في مستشفى مرجان التعليمي لتلقي العلاج وحصر جميع المخالطين للمصابين وإخضاعهم للتحاليل الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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