شرطة بابل تعلن اصابة اثنين من منتسبيها بكورونا

وقالت شرطة بابل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اثنين من المنتسبين في قسم شرطة قضاء الهاشمية اصيبا بفيروس كورونا المستجد وهما بواجب تطبيق الحظر الصحي الوقائي على منطقة المزيدية جنوبي المحافظة والتي شهدت مؤخرا تسجيل عدد من الحالات الموجبة بالفيروس".

وأضافت أن "المنتسبين تم حجرهما في مستشفى مرجان التعليمي لتلقي العلاج وحصر جميع المخالطين للمصابين وإخضاعهم للتحاليل الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم".