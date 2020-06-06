شرطة بابل تعلن اصابة اثنين من منتسبيها بكورونا

اعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن اصابة اثنين من منتسبيها بفايروس كورونا.
وقالت شرطة بابل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اثنين من المنتسبين في قسم شرطة قضاء الهاشمية اصيبا بفيروس كورونا المستجد وهما بواجب تطبيق الحظر الصحي الوقائي على منطقة المزيدية جنوبي المحافظة والتي شهدت مؤخرا تسجيل عدد من الحالات الموجبة بالفيروس".
وأضافت أن "المنتسبين تم حجرهما في مستشفى مرجان التعليمي لتلقي العلاج وحصر جميع المخالطين للمصابين وإخضاعهم للتحاليل الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم".
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