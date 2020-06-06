صلاح الدين تعلن تسجيل اربع اصابات بكورونا في سامراء

أعلنت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين، السبت، عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في مدينة سامراء. وقال المتحدث باسم الخلية جمال عكاب في حديث لـ الخليج 365، إن "أربع إصابات بفيروس كورونا ظهرت بين صفوف القوات الأمنية في مدينة سامراء". وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.



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