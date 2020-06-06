الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/6/6 07:54 م بتوقيت أبوظبي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن إقرار البرلمان الوزارات المتبقية في حكومته دافع إضافي لتنفيذ برنامجه الوزاري.
وأقر مجلس النواب العراقي، السبت، بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع موافقته على تولي الأسماء المرشحة لسبعة مناصب وزارية .
وقال الكاظمي في كلمة له، إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الاسماء التي قدمناها دافعا إضافيا لتنفيذ المنهاج الوزاري".
ووافق البرلمان في وقت سابق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية، وأقر المجلس السبت، الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط، والخارجية، والتجارة، والثقافة، والزراعة والعدل والهجرة.
ويتولى إحسان عبد الجبار إسماعيل منصب وزير النفط، هو رئيس شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.
كما يتولى فؤاد حسين، وزارة الخارجية، وايڤان فائق الهجرة، والتجارة، علاء حسين، والزارعة، محمد عبد الكريم، والعدل، سالار عبد الستار، والثقافة حسن ناظم.
ويأتي تعيين إسماعيل وزارة النفط في وقت يشارك فيه العراق في محادثات أوبك+، التي ستتخذ قرارا فيما يتعلق بتمديد تخفيض الإنتاج النفطي، وسط أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة العراق تكتمل.. والكاظمي: يدفعنا لتنفيذ برنامجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.