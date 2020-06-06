حكومة العراق تكتمل.. والكاظمي: يدفعنا لتنفيذ برنامجنا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن إقرار البرلمان الوزارات المتبقية في حكومته دافع إضافي لتنفيذ برنامجه الوزاري.



وأقر مجلس النواب العراقي، السبت، بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع موافقته على تولي الأسماء المرشحة لسبعة مناصب وزارية .

وقال الكاظمي في كلمة له، إن "استكمال تصويت مجلس النواب على الاسماء التي قدمناها دافعا إضافيا لتنفيذ المنهاج الوزاري".

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ووافق البرلمان في وقت سابق على كل المناصب بالحكومة الجديدة باستثناء سبع حقائب من 22 حقيبة وزارية، وأقر المجلس السبت، الأسماء المرشحة لتولي وزارات النفط، والخارجية، والتجارة، والثقافة، والزراعة والعدل والهجرة.

ويتولى إحسان عبد الجبار إسماعيل منصب وزير النفط، هو رئيس شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.

كما يتولى فؤاد حسين، وزارة الخارجية، وايڤان فائق الهجرة، والتجارة، علاء حسين، والزارعة، محمد عبد الكريم، والعدل، سالار عبد الستار، والثقافة حسن ناظم.

ويأتي تعيين إسماعيل وزارة النفط في وقت يشارك فيه العراق في محادثات أوبك+، التي ستتخذ قرارا فيما يتعلق بتمديد تخفيض الإنتاج النفطي، وسط أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول العالمية.