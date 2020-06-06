مقتل 4 في تحطم مروحية إندونيسية خلال طلعة تدريبية

تحطمت مروحية تابعة للسلاح الجوى الإندونيسي، السبت، في إقليم جاوة الوسطى، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.



وقال نيفرا فردوس المتحدث باسم الجيش: إن أفراد الجيش الذين كانوا على متنها كانوا يتلقون تدريبات على الطيران عندما سقطت المروحية، واشتعلت فيها النيران في ضاحية كيندال شمالى إقليم جاوه الوسطى ".

وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق.

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وأضاف نيفرا :أن" سبب الحادث ما زال مجهولا".

وذكر "أن الفحص الذي تم إجراؤه قبل الإقلاع لم يظهر أي شيء غير عادي" بالمروحية.

ونقلت قناة كومباس المحلية عن أحد الشهود قوله إن الطائرة "كانت تحلق على ارتفاع منخفض ثم تحطمت".

ورأى فردين يزحفان إلى خارج المروحية. وأوضح أن "ثلاثة أو أربعة انفجارات" وقعت بعد ذلك.