اشتعال الاحتجاجات وسط بيروت وإصابة 37 متظاهرا

الخليج 365 - بيروتالسبت 2020/6/6 07:13 م بتوقيت أبوظبي
تصاعدت حدة الاشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن، بالقرب من البرلمان بوسط العاصمة بيروت، ما أسفر عن إصابة 37 محتجا، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
وأشعل متظاهرون إطارات السيارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما دفع السلطات باستدعاء تعزيزات أمنية للسيطرة على أعمال الشغب.
وشهدت المظاهرات بالقرب من البرلمان اللبناني بوسط بيروت، اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، أسفرن عن سقوط جرحى.
وكان عدد من المتظاهرين حطموا واجهات المحلات قرب البرلمان اللبناني، ما واجهته عناصر الأمن بقنابل الدخان لتفريقهم.
وقالت قوى الأمن اللبنانية في بيان: "إنه جرى التعرض للأملاك الخاصة والعامة، لذلك نطلب من المواطنين (اللبنانيين) السلميين الانسحاب من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم".
وصلت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، إلى وسط بيروت حيث الاشتباكات، ونقلت بعض من المصابين وقامت بإسعاف آخرين في موقع الحدث.
وتجمع متظاهرون لبنانيون، السبت، وسط العاصمة بيروت، للاحتجاج ضد حزب الله ومحاولته بسط النفوذ على الدولة اللبنانية وفساد الطبقة الحاكمة، بحسب محتجين.
وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات واسعة وقعت بين قوات الأمن والمحتجين، حيث رشق متظاهرون عناصر القوى الأمنية بالحجارة وألعاب نارية.
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