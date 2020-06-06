استنفار للجيش اللبناني جنوبي بيروت بعد دخول ملثمين تابعين لحزب الله لمناطق ذات غالبية مسيحية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/6/6 08:25 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/6/6 08:25 م بتوقيت أبوظبي

استنفار للجيش اللبناني جنوبي بيروت بعد دخول ملثمين على دراجات نارية تابعين لحزب الله وحركة أمل لمناطق ذات غالبية مسيحية



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