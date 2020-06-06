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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم "السبت"، عن تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 11098 حالة في جميع أنحاء البلاد.
كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في العراق إلى 318 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 331 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4904 حالة.
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