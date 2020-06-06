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البرلمان العربي يعلن دعمه إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

البرلمان العربي يعلن دعمه إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، دعمه لإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الإعلان يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

 

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ودعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقناً لدماء الليبيين وحفاظاً على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار.

 

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً "الجهود المخلصة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع المسلح بين أبناء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا والنأي بها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع ونهب مقدرات الشعب الليبي".

 

وأعلن السيسي، اليوم، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.

 

وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا

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