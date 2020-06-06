شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة العامة في لبنان تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1320 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات عند 29 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 768 حالة.

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