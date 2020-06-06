صحيفة: علاقة الإمارات مع «اليونيسكو» تمثل أنموذجاً استثنائياً عبر شراكة وطيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن علاقة الإمارات مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، تمثل أنموذجاً استثنائياً عبر شراكة وطيدة، حققت خلال تاريخها الممتد والوثيق، الكثير من الإنجازات والمبادرات التي تصب في دعم المشاريع الثقافية والتراثية والإبداعية في العالم، إيماناً من دولة الإمارات بوحدة المنجز الإنساني العالمي، وأهمية المحافظة عليه، صوناً لذاكرة الشعوب وتراثها، وهو إيمان صادق ونهج راسخ بإعلاء القيم الثقافية والعلمية، ونشر روح التعايش والسلام بين الأمم.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" أنه مع تقديم سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فرنسا، أوراق اعتماده مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى «اليونيسكو»، تتجسد مرة أخرى الأهمية القصوى لهذه الشراكة التاريخية بين الإمارات و«اليونيسكو» التي تتجلى في العديد من أوجه التعاون والدعم والرعاية، ما يسهم في تقوية أواصر العلاقات مع المنظمة والدول الأعضاء، ويعزز الحضور الثقافي للدولة في المنظمات العالمية، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات من خلال برامج الدعم والتمويل المقدمة للعديد من مشاريع «اليونيسكو» الثقافية والتراثية والإبداعية.

وذكرت أن اعتماد مندوب دائم لدولة الإمارات لدى «اليونيسكو»، يأتي ليضاف إلى رصيد هذه العلاقة الثنائية المتميزة تاريخياً، وسبقه فوز دولة الإمارات بعضوية المجلس التنفيذي لـ «اليونيسكو» في نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الدولة في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية.

واختتمت بالقول إن هذا الحضور الجديد والمثمر بمنجزه لدولة الإمارات في المنظمة الدولية، يضيء على علاقات شراكة استراتيجية مع «اليونيسكو» في العديد من المجالات والمشاريع والبرامج الثقافية والتعليمية والتراثية، ويأتي ضمن رؤية إماراتية استراتيجية تقوم على دعم كل ما من شأنه أن يرسخ العلم والثقافة والسلام والتعايش بين جموع البشر في كل مكان