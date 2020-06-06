شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 487 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم تسجيل 487 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 31131 حالة في حين تم تسجيل 10حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 254 حالة.



وأوضح الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء قد وصل إلى 19282 حالة.

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