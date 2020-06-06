شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت وزارة الصحة السعودية، السبت، بتسجيل 3121 إصابة جديدة بـفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

وجاء التقرير اليومي لحالات فيروس كورونا في السعودية السبت على النحو التالي: الحالات المصابة 3121 Advertisements الشفاء 1175 الوفيات 34 اجمالي الحالات النشطة 26,402 الحالات الحرجة 1,484

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