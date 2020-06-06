مصر: بلازما دم متعافٍ تكفي لعلاج 2 من المصابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن بلازما دم متعافٍ واحد تكفي لعلاج 2 من المصابين بالفيروس، مناشداً كل المتعافين التوجه إلى مركز الدم القومي لسحب البلازما.



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ورداً على سؤال عن إمكانية إلزام المتعافي بالتبرع، قال: «هو التزام أخلاقي وفردي وأدبي أكثر مما هو التزام قانوني، وإنه مثل ما مصر وقفت جنبهم للتعافي، فعليهم رد الجميل وإنقاذ إخوانهم المصابين»، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت للتلفزيون المصري.

وأمس، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة التي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 8000 حالة.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا، بعد مرور 14 يوماً على شفائهم، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، إضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.