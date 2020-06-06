بانكسي يوثق مقتل فلويد بعمل فني

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كشف فنان الغرافيتي البريطاني، بانكسي، عن عمل فني جديد مستوحى من واقعة وفاة المواطن الأميركي الأسود، جورج فلويد، التي أثارت زوبعة كبرى وأشعلت الأحداث في الولايات المتحدة مؤخرا، مع تعليق يقول "النظام لا ينصف أصحاب البشرة السوداء".

ونشر بانكسي صورة لتلك الرسمة على حسابه عبر انستقرام مع تعليق قال فيه "اعتقدت في البداية أنه يتعين علي أن أكتفي بالصمت وأن أنصت للأشخاص السود حول هذا الموضوع. لكن لما أقوم بذلك؟ فهذه ليست مشكلتهم، وإنما مشكلتي أنا".

وتزامن الكشف عن تلك الرسمة بالتزامن مع تجمع مئات الأشخاص في ساحة البرلمان بالعاصمة البريطانية، لندن، للتعبير عن احتجاجهم على وفاة فلويد في مينيابوليس قبل أيام.

وتوفي فلويد بعدما وضع ضابط شرطة أبيض ركبته فوق رقبة فلويد، ليستمر في تهديده والضغط على رقبته إلى أن فارق الحياة في الأخير، لتنتشر بعدها صور ومقاطع فيديو توثق الواقعة، وتشتعل بعدها حالة من الغضب والمظاهرات في أميركا وحول العالم.

وأضاف بانكسي في التعليق الذي نشره إلى جانب الصورة عبر انستقرام "يتعرض السود للإهمال من النظام. النظام الأبيض. والأمر أشبه بالأنبوب الذي يتعرض للكسر ويُغرِق شقة الناس الذين يعيشون في الطابق السفلي. ويُحَوِّل هذا النظام الفاشل حياتهم إلى حياة بائسة، لكن ليس من واجبهم إصلاح ذلك. فهم لا يقوون على القيام بذلك – ولن يسمح لهم أحد ممن يعيشون بالشقق الموجودة بالطوابق العلوية بأن يفعلوا ذلك".

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وتابع بانكسي بقوله "هذه مشكلة الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء، وإذا لم يهموا لحلها، فأتصور أن شخص ما سيتعين عليه أن يصعد الدرج وأن يركل الباب ليحثهم على ذلك".

وجاءت الرسمة التي أماط بانكسي النقاب عنها لتظهر شمعة مشتعلة تحرق العلم الأميركي. وَوُجِّهَت دعوات لتنظيم احتجاجات مناهضة للعنصرية بكافة أنحاء المملكة المتحدة تنديدا بوفاة جورج فلويد، لكن الحكومة حثت الناس على تجنب التجمعات الجماهيرية.

ويتوقع أن يحضر ما يقرب من 4 آلاف شخص تظاهرة ستقام يوم غد، الأحد، في مدينة بريستول، مسقط رأس بانكسي، وستنطوي على مسيرة تشق المدينة وصولاً لمتنزه كاسل بارك.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "ستاندرد" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

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