شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحدد موعد نظر 9 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة التي يعقدها غدا الأحد، تحديد موعد مناقشة عدد 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وتفعيل الفيزا السلعية الحرة، وبشأن تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروة التعدينية، وبشأن دعم مراكز الشباب، وبشأن إجراء مسابقات لتعيين المدرسين. وغيرها من الموضوعات.

وتشمل أجندة جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، تحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1 - العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروة التعدينية.

2- العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

3 - العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة الفيزا السلعية الحرة.

4 - العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء مسابقات لتعيين المدرسين.

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5 - العضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مراكز الشباب بصالات جيم وأدوات وأجهزة رياضية.

6 - العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة انتشار المخدرات.

7 - العضو بدوي عبد اللطيف هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير ماكينات الصرف الآلي بمعظم قرى مصر.

8 - العضو بدوي عبد اللطيف هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المدرسين.

9 - العضو بدوي عبد اللطيف هلال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال البنية التحتية في معظم قرى مصر من مياه وصرف صحي.

جدير بالذكر أن مجلس النواب من المقرر أن يأخذ الرأي النهائي علىمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قـانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.