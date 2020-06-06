شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: يجب أن يكون هناك مزيد من إجراءات العزلة والمقاطعة لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن قطر منذ عام 2013 تعطى الوعود بأنها ستغير سياستها، وحدث أكثر من لقاء فى الرياض، للأمر ذاته دون جدوى.

وأضاف، أنه لما نكست قطر بوعودها اضطر دول مجلس التعاون الخليجى لسحب السفراء منها فى عام 2014 واستمر الوضع هكذا دون أن يحرك أحد ساكنا، وتدخلت قطر فى كافة شئون الدول العربية، ودعمت الإرهاب والإرهابيين والفوضى بالمال.

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وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بعد مرور ثلاث سنوات على المقاطعة العربية لقطر، ورغم تأثر المقاطعة، إلا أن حكومة الدوحة ما زالت مستمرة في سياستها، ولم تستجب للمبادرة التى حملها أمير الكويت والتى تتضمن الشروط ال 13 بل بالعكس ازداد تدخلها المباشر فى اليمن و فى سوريا و العراق و ليبيا والسودان متكئة فى ذلك على دعم مباشر من إيران و تركيا و هو أمر وضع قطر فى خندق الدول المعادية و المتآمرة.

وتابع مصطفى بكرى:" بعد مضى هذه السنوات و استمرار قطر فى ذلك الأسلوب يجب أن يكون هناك مزيد من إجراءات العزلة والمقاطعة للنظام القطرى، مالم يرتدع و يتوقف عن ارتكاب الجرائم التى تطال الشعوب العربية وتفتح الطريق أمام الفوضى و القتل والإرهاب.