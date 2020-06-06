شكرا لقرائتكم خبر عن برهامى يجدد الصراع بين السلفية والصوفية: الحضرة "بدعة" وليست ذكرا مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، الصراع بين التيار السلفى والطرق الصوفية، حيث أفتى بأن الحضرة التى تنظمها الطرق الصوفية "بدعة" بحسب وصفه، وليست من الذكر المشروع.

وورد سؤال إلى برهامى عبر موقع "صوت السلف" جاء فيه: ما رأي حضرتك في الحضرة التي تفعلها الطرق الصوفية؟ وهل ذلك يسمَّى ذكرًا؟

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وأجاب برهامى قائلا : "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فهذه الحضرات بدعة، وليست ذكرًا مشروعًا."

كان ياسر برهامى قد أصدر فتوى مؤخرا تضمنت مخالفة واضحة لأحكام قوانين الأحوال الشخصية، حيث زعم أن السن الذى يخير فيه الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال مع الأب فى حال انفصالهما هو7 سنوات فى حين أن هذا السن فى القانون هو 15عاما.