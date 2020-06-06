شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التضخم فى قطر يتحرك سلبا لمدة 19 شهرا على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوجراف يسلط الضوء على أزمة التضخم فى قطر والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها قطر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"،حيث أشار إلى أن التضخم يتحرك فى النطاق السالب للشهر ال ١٩ على التوالى بسبب التراجع الملحوظ فى النشاط الاقتصادى.

وأوضح الفيديوجراف أن الإمارة من المحتمل أن تدخل فى ركود حاد وإنكماش القدرة الشرائية،كما لفت إلى أن سياسات تميم أدخلت قطر فى حالة إقتصادية غير متوازنة.

وذكر الفيديوجراف أن أزمة كورونا ضاعفت من الإعياء الاقتصادية على المواطنين فى قطر .

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كان خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية، قد وعد بالكشف عن تسريب خطير لأمير قطر تميم بن حمد خلال الأيام القادمة يفضح اجرامه، وغرد خالد الهيل عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "في الأيام القادمة أعدكم بأخطر تسريب قد يمر عليكم وفيه إهانة مباشرة ويلخص مدى خبث الشبيح المجرم امير دولة قطر ومكره، وفيه توثيق للقواسم المشتركة بين الغدر والخيانة و التآمر للاغتيال"، وذكر قوله تعالى: "يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ..".