شكرا لقرائتكم خبر عن تخبط وعشوائية.. المعارضة التركية تسخر من إدارة أردوغان لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من التخبط تعيشها السلطة التركية وعشوائيتها بشأن حظر التجول، حيث أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، قرار حظر التجول الكلي في 15 ولاية يومي السبت والأحد، فيما سبق أن صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو باستمرار الحظر، فيما صرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، لجريدة حرييت التركية، بإلغاء حظر التجوال نهائياً.

وسخرت المعارضة التركية من التخبط الذي تشهده حكومة أردوغان، فضلًا عن اعترافها بعدم معرفتها بأي مخطط للتعامل مع الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن النظام فقد عقله.

وكتب رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو على حسابه الشخصي في تويتر «قال وزير الصحة أمس إنه لا يوجد حظر تجول، ثم أعلن وزير الداخلية حظر التجول في المساء. والآن رفع الرئيس الحظر، إذا لم تكن هذه أزمة إدارة، فما هي؟".

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كما انتقد المرشح الرئاسي السابق لحزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، حكومة أردوغان، وكتب على حسابه الشخصي في تويتر "الدولة لا تتخذ قرارًا سريعًا، الدولة يجب أن تتخذ القرار الصحيح. قال وزير الصحة إن حظر التجول لم يوص به في نهاية الأسبوع، وأعلنت وزارة الداخلية حظر التجول، وأردوغان رفع حظر التجول. هل عقلكم في مكانه".

وسلطت الصحف التركية الضوء، أمس، على تناقضات تصريحات وزراء الحكومة التركية بشأن حظر التجوال المفروض في البلاد للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19"، فضلًا عن اعترافها بعدم معرفتها بأي مخطط للتعامل مع الفترة المقبلة.كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صرح أمس، باستمرار فرض حظر التجوال في 15 محافظة تركية، مع تقليل بعض الإجراءات، في محافظات أنقرة، وباليكسير، وغازي عنتب، وإسطنبول، وأزمير، وكوجالي، وقيصري، وكونيا، ومانيسا، وسكاريا، وسمسون، وفان، وزونجولدك.

في الوقت ذاته، صرّح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، لجريدة حرييت التركية، بإلغاء حظر التجوال نهائياً، معتبراً أن استمراه حالياً «مسألة وقت»، معترفاً بعدم وجود خطة للتعامل مع الأيام المقبلة.