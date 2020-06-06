شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام مجدى يعتذر رسميا عن حضور جلسات البرلمان بعد خروجه من "العزل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب، الذي غادر مستشفي العزل أمس الجمعة والتي كان يخضع فيها للعلاج بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بإعتذار رسمي عن حضور الجلسات العامة للبرلمان والتي تبدأ غدا الأحد وذلك حرصا علي صحه الجميع لاسيما وأنه مازال في مرحله التعافي.

ووجه مجدي رساله اعتذار رسمية إلي المستشار محمود فوزي الأمين العام، مؤكدا فيها أعتذاره عن عدم حضور جلسات هذا الاسبوع التزاما منه بالإجراءات اللازمة وحفاظا على سلامة أعضاء نواب المجلس حيث إنه فى فترة مابعد التعافي من مرض كوفيد 19.

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واختتم هشام مجدي، رسالته موجها التحية لمجلس النواب رئيسا واعضاءا بقوله : خالص التحية وأطيب التمنيات القلبية للمجلس رئاسة وأعضاء وأمانة، متمنيا التوفيق فى ظل قيادة الزعيم العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. حفظ الله مصر بلد السلام والأمان".

جدير بالذكر، أن النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، غادر صباح امس الجمعه، إحدى المستشفى الخاصة التي كان يخضع فيها للعزل بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ووصل إلي منزله وسط فرحه ذويه وأبناءه الذين استقبلوه بحفاوة شديدة.

وقال النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنه خرج صباح اليوم الجمعه من مستشفي العزل بعد تماثله للشفاء في أعقاب انتظامه علي بروتوكول العلاج الذي وصفه بـ"الناجح".