شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يؤكد: المقاطعة العربية بترت اليد الإرهابية لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الذكرى الـ3 للمقاطعة العربية لقطر نشر الإعلامى السعودى، خالد الزعتر، سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيها الأثر الذى إحدثته المقاطعة خلال السنوات الماضية.

‏قال الزعتر: "لاشك أن ذكرى مقاطعة ‎قطر هى ذكرى مباركة لأنها نجحت في عزل ‎تنظيم الحمدين وسعت إلى بتر اليد الإرهابية القطرية التي تسعى لتمويل التنظيمات الإرهابية ومخططات الفوضى".

‏وأضاف: "حتى تعرف أن مقاطعة ‎قطر (ذكرى مباركة)، أنظر إلى مشاهدته المنطقة من متغيرات في ظل العزلة القطرية وأول هذه المتغيرات هو سقوط داعش وإنحسار التنظيمات الإرهابية التي كانت تعتاش على المال القطري".

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‏وتابع: "مساكين شعب ‎قطر كانوا في بداية الأزمة التي يعيشونها (يحسبون بالأيام كم مر على المقاطعة) ولكن النظام القطري حيب أمالهم لتدخل الأزمة عامها الرابع وهم معزولون منبوذون عن محيطهم وقد باعوا عروبتهم".

‏واختتم تغريداته قائلا :"الثورة هي الأوكسجين الذي يحتاج إليه شعب ‎قطر للخروج من حالة الإختناق السياسي والاقتصادي ، والعودة إلى محيطهم العربي، بدلاً من حالة العروبة المترهلة التي يعيشونها حتى أصبح لم يعد لهم من عروبتهم سوى موقعهم الجغرافي".