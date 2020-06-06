شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يؤكد: المقاطعة العربية بترت اليد الإرهابية لقطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع الذكرى الـ3 للمقاطعة العربية لقطر نشر الإعلامى السعودى، خالد الزعتر، سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيها الأثر الذى إحدثته المقاطعة خلال السنوات الماضية.
قال الزعتر: "لاشك أن ذكرى مقاطعة قطر هى ذكرى مباركة لأنها نجحت في عزل تنظيم الحمدين وسعت إلى بتر اليد الإرهابية القطرية التي تسعى لتمويل التنظيمات الإرهابية ومخططات الفوضى".
وأضاف: "حتى تعرف أن مقاطعة قطر (ذكرى مباركة)، أنظر إلى مشاهدته المنطقة من متغيرات في ظل العزلة القطرية وأول هذه المتغيرات هو سقوط داعش وإنحسار التنظيمات الإرهابية التي كانت تعتاش على المال القطري".
وتابع: "مساكين شعب قطر كانوا في بداية الأزمة التي يعيشونها (يحسبون بالأيام كم مر على المقاطعة) ولكن النظام القطري حيب أمالهم لتدخل الأزمة عامها الرابع وهم معزولون منبوذون عن محيطهم وقد باعوا عروبتهم".
واختتم تغريداته قائلا :"الثورة هي الأوكسجين الذي يحتاج إليه شعب قطر للخروج من حالة الإختناق السياسي والاقتصادي ، والعودة إلى محيطهم العربي، بدلاً من حالة العروبة المترهلة التي يعيشونها حتى أصبح لم يعد لهم من عروبتهم سوى موقعهم الجغرافي".
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