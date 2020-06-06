شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وقالت النائبة في طلبها اليوم، "أن العديد من جهات العمل امتنعت عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.. رغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة فى المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية".

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وأوضحت أنه لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن التأجيل بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة وأن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

ولفتت إلى أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الإجتماعي والحرص من إنتقال العدوى فان الأمر يصبح أكثر أهمية.

وتساءلت" كيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف إنتشار العدوى".