شكرا لقرائتكم خبر عن 62 اقتراحا برغبة على أجندة جلسة البرلمان الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، خلال جلسته العامة بعد غد الاثنين، عدد 62 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب متعلقة بمشروعات واحتياجات خدمية للمواطنين في الدوائر بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بعرض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بخصوص هذه الاقتراحات برغبة والتي وافقت عليها اللجنة من قبل.

وفي هذا الصدد، تضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين المقبل، نظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

- العضو/ نانسي نصير، بشأن مد وتوصيل شبكات التليفون الأرضي وإنشاء سنترالان بمناطق شندورة بالمنطقة الريفية غرب القنال ومنطقة عيون موسى شرق القنال التابعين لحى الجناين – محافظة السويس.

- العضوان/ مهدى العمدة، وأحمد رسلان، بشأن معاناة المنطقة الغربية من مدينة مطروح العاصمة وغربا حتى مدينة السلوم من عدم التغطية بشبكات الاتصالات المختلفة – محافظة مطروح.

- العضو / رضا البلتاجى، بشأن تزويد منطقة الدواجن بحلوان بخدمة التليفون الأرضي – محافظة القاهرة.

- العضو / مى البطران، بشأن ضرورة إدخال وسائل تكنولوجيا حديثة في المزارات السياحية.

- العضو/ عفيفي كامل، بشأن تركيب خطوط تليفونات بمناطق (خورشيد القبلية، والزهور، وعزبة الموظفين، وعزبة سكينة بدائرة الرمل) – محافظة الإسكندرية.

- العضو/ محمد إسماعيل جادالله، بشأن توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لقرية بر بحري – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ. -

العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال إجراءات تخصيص أرض لإنشاء مكتب بريد لقطعة أرض أملاك دولة لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.

- العضو / زكريا حسان، بشأن تطوير مكتب بريد سفلاق بمركز ساقلته – محافظة سوهاج.

- العضو/ سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مكتب بريد جديد لقرية الملاحة مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- العضو/ سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير ميدان المجاهدين بحى غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

- العضو / عفيفى كامل، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الجمالية – محافظة الإسكندرية.

- العضو / بسام فليفل، بشأن تطوير نادى طلخا بمحافظة الدقهلية ودعمه بحمام سباحة وملاعب.

- العضو / بسام فليفل، بشأن دعم نادى طلخا، ونادى نبروة بصالات جيم وألعاب قوى وجميع أجهزة الكاراتيه ورفع الأثقال وغيرها – محافظة الدقهلية.

- العضو/ زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مركز شباب نجوع الرياينة – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

- العضو/ محمد عمارة، بشأن دعم مركز شباب نجع سعد والشرقاوي ببعض المعدات والمستلزمات بمركز الدلنجات – محافظة البحيرة.

- العضو/ محمد سعد تمراز، بشأن إقامة سور ومبنى إداري لمركز شباب الجوابيص وإمداد مراكز شباب مدينة كفر الدوار بالأدوات الرياضية وكذا الجيم – محافظة البحيرة.

- العضو / بسام فليفل، بشأن سرعة الانتهاء من طرح وتنفيذ إحلال وتجديد كوبري ك (1) على ترعة قطوشة، وكوبري ك (107000) الرغام على فرع الطيبة – محافظة الدقهلية.

- العضو / زكريا حسان، بشأن التنازل عن مساحة (1500م2) من مصرف فاوجلى الواقع بناحية الطويل الشرقية (نجع أبو خضير – مركز ساقلته) – محافظة سوهاج.

- العضو / حسن سيد خليل، بشأن الموافقة على تغطية (100م)، وذلك بترعة شهريان – مركز إدفو – محافظة أسوان.

- العضوان/ أحمد الشريف، وأحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء شبكة ري متطور بمناطق (النهضة – مريوط – بنجر السكر) بمنطقة العامرية – محافظة الإسكندرية.

- العضو/ تامر عبد القادر، بشأن إلغاء قرار وزارة الموارد المائية والري برفع الدعم عن آبار قرى الـ (101) بئر – مدينة الفرافرة – محافظة الوادي الجديد.

- العضو/ هاني أباظة، بشأن إحلال وتجديد كوبري الكيلو (14,5) على ترعة الوادي الشرقي بين طريق أبوحماد/ الزقازيق وطريق بحرفاقوس – محافظة الشرقية.

- العضو/ عصام أبو المجد، بشأن إحلال وتجديد كوبري المشاة القديم بعزبة رستم التابعة لقرية العلاقمة وتحويله إلى كوبري سيارات بالكيلو (9,00) مركز ههيا – محافظة الشرقية.

- العضو / سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن تقسيم الإدارة الصحية بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ إلى إدارتين.

- العضوين / أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن تزويد مستشفى برج العرب بـ (5) أسرة للعمليات وجهاز سى آرم و (6) ماكينات غسيل كلوي – محافظة الإسكندرية.

- العضوان / أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن إنشاء وحدة غسيل كلوي بأرض عيادات بهيج برج العرب – محافظة الإسكندرية.

- العضو / عبد الرازق زنط، بشأن إنشاء مجمع مستشفيات بمركز إسنا – محافظة الأقصر.

- العضو / سهير الحادى، بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مدارس تمريض أو مؤسسات صحية.

- العضو/ أحمد أبوعلم، بشأن دعم علاج المواطنين محدودي الدخل بمستشفى أبوتيج المركزي – محافظة أسيوط.

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- العضو/ عبد المنعم شهاب، بشأن تحويل الوحدات الصحية في القرى الأم إلى مراكز طبية تتوافر فيها خدمة الأخصائي لخدمة القرى التابعة لكل وحدة محلية – مركز طنطا – محافظة الغربية.

- العضو/ حسني حافظ، بشأن تطوير وافتتاح المبنى الملحق بمستشفى رأس التين – محافظة الإسكندرية.

- العضو/ حسني حافظ، بشأن زيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين وغرف العنايات المركزة بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والأمانة العامة والمؤسسات العلاجية بمحافظة الإسكندرية.

- العضو/ سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء مستشفى للأطفال بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

- العضو/ أحمد رسلان، بشأن توصيل مياه الشرب لقرية الشرنبية التابعة لمركز الضبعة – محافظة مطروح.

- العضو/ أحمد رسلان، بشأن توصيل مياه الشرب لمناطق (مهنا خليل، دهمان) بمدينة الحمام، الزراف بالوحدة المحلية لقريتى (فوكه، وكرم شفيله) بالضبعة، وقرية الشرنبية ومنطقة علوان بقرية أولاد علوان – محافظة مطروح.

- العضو/ سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية أبو عليوة الغربية – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

- العضو/ ثروت سويلم، بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي بمركز أبو حماد ومدينة القرين والقرى التابعة لها، وتوصيل الصرف الصحي للأحياء المستحدثة – محافظة الشرقية.

- العضو/ سمير رشاد أبو طالب، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية قلوصنا – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

- العضو/ بسام فليفل، بشأن سرعة إسناد إنشاء محطة مياه نبروة لشركة منفذة – محافظة الدقهلية.

- العضو/ محمد الزاهد، بشأن استكمال الخدمات الأساسية بالحي التابع والمجاورات 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67 – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

- العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء محطة معالجة لخدمة قرية الجلاوية وتوابعها مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

- العضو / محمد سليم عسكر، بشأن عمل شبكة صرف صحي بقرية الحراجية مركز قوص – محافظة قنا.

- العضو / سهير الحادى، بشأن إنشاء إسكان اجتماعي بقرية دوينة مركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

- العضو/ هاني أباظة، بشأن تخصيص قطعة أرض ملك الري على جسر بحر فاقوس لإقامة محطة صرف صحي بقرية محمد أباظة مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

- العضو/ حسني حافظ، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الحضرة الجديدة – محافظة الإسكندرية.

- العضو/ خالد عبد العظيم، بشأن بدء الأعمال في توسعة مآخذ طارق بن زياد لتغذية الأماكن المحرومة من مياه الشرب بقرى منشأة أبوعمر وقرى بحر البقر – محافظة الشرقية.

- العضو/ بسام فليفل، بشأن إزالة وإعادة بناء جناح مدرسة التجارة بمجمع بهوت الابتدائي – بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.

- العضو/ وحيد قرقر، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الفني على أي مساحة من أرض مدرسة التعليم الزراعي القائمة بمدينة بلقاس – محافظة الدقهلية.

السيد العضو/ سليمان فضل العميرى، بشأن التوسع في إنشاء مدارس بمختلف المراحل التعليمية لحل أزمة التكدس بمحافظة مطروح.

- العضوان/ أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، بشأن إنشاء مدارس يابانية بمناطق (زاوية عبد القادر – العامرية – النهضة – مريوط – بنجر السكر) – محافظة الإسكندرية.

- العضوان/ أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة مصر الحرية الابتدائية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية.

- العضو/ حسن سيد خليل، بشأن إقامة إدارة تعليمية ثاني شرق النيل – مركز إدفو – محافظة أسوان.

- العضو / زكريا حسان، بشأن إدراج مدرسة البوحة بجزيرة البوحة بخطة عام 2019/2020 بالطوايل الغربية – مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

- العضو / عبد المنعم شهاب، بشأن إنشاء مدارس شوبر الرسمية للغات، محلة منوف الرسمية للغات وإنشاء جناح بمدرسة ميت السودان الابتدائية – مركز طنطا – محافظة الغربية -

العضو/ صلاح الدين عياد، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الشمامة مركز الحمام، ومدارس الشافعي وأولاد دخيل ومدرسة للتعليم الأساسي بالعزبة الغربية بمدينة الضبعة، وإحلال وتجديد مدرسة الفاروق عمر واستكمال تجهيز مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بمدينة الحمام – محافظة مطروح.

- العضو/ إلهام المنشاوي، بشأن وجود ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع المحافظات، تيسيرًا على الطلاب في الجامعات والمعاهد الخاصة في إنهاء مصالحهم.

- العضو/ جمال كوش، بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ الملاعب المتوقفة بمركز بنها – محافظة القليوبية.

- العضو/ هانى أباظه، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية طهرة حميدة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

- العضو / هانى أباظة، بشأن تخصيص أرض سوق الطاهرة لإقامة (مركز شباب ومجمع تعليمي وشارع تجارى) بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية.

- العضو / كارولين ماهر، بشأن وضع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي يكفل ممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي للأطفال الأيتام.

- العضو / محمد حمدى دسوقى، بشأن استمرار إطلاع طلبة الثانوية العامة على أوراق الامتحانات وعمل التظلمات بمدينة أسيوط.