شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشيد بحفتر وعقيلة صالح لعملهما من أجل الحفاظ على ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكل من المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لعملهما علي انهاء الصراع في ليبيا والحفاظ علي مؤسسات ليبيا الوطنية وقال السيسي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أنه من دواعي الاعتزاز أن يتم الاعلان عن المبادرة في مصر.

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