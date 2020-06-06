شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ"النواب"تحذر من تآمر تحالف الشر ضد ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من مواصلة تحالف الشر الذى يضم النظام الإرهابى التركى، ممثلا فيما وصفه بـ"سلطان الدم والارهاب" رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، لخططه الشيطانية فى التآمر ضد ليبيا خاصة بعد اللقاء الذى جمع بين الطرفين لبحث التدخل العسكرى التركى بطرابلس وتعهد أردوغان خلال اللقاء بزيادة الدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.

وطالب " أباظة "، فى بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى سرعة التدخل لإنقاذ ليبيا ومنع النظام التركى من القيام بأعمال إرهابية وإجرامية داخل الأراضى الليبية، مؤكدا أن رجب طيب أردوغان يهدف من غزوهه لليبيا إحياء جماعة الإخوان الإرهابية والسيطرة على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى .

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وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة جميع القوى السياسية والشعب الليبى الشقيق بالوقوف صفا واحدا خلف مؤسساته الشرعية وخلف الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لإنقاذ ليبيا من المستعمر الليبيى ومن الإرهاب والإرهابيين ومن أجل الحفاظ على الدولة الليبية وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها .

وذكر البيان إلى أن فايز السراج وجه الشكر لأردوغان على مساعدة حكومته في قلب الموازين كما وجه له الشكر على التدخل العسكري في ليبيا لصالحه.

وأشار إلى أن استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وفائز السراج فى نهجهما للتآمر ضد الشعب الليبى والذين عقدوا اجتماع في تركيا ويسعى الحليفان للحفاظ على المكاسب التي تحققت في مضمار القتال بالقرب من طرابلس في الآونة الأخيرة قبيل جولة جديدة من المحادثات بشأن وقف إطلاق نار محتمل.