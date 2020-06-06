شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام"يقرر منع ظهور 5 إعلاميين لمدة عام على جميع وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع ظهور كلا من بوسى الطيار و دعاء فاروق و ريم البارودى و هالة فهمى و علا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الالكترونية ، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

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جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة .