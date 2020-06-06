شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يرحب بجهود القيادة المصرية لحل الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتي في ضوء مساعي مصر علي إرساء الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا الشقيقة، ولاسيما أن الأمن القومي الليبي امتداد لامن بلادنا القومي.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية ، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وحصل ”الخليج 365” علي أبرز بنود المبادرة المقترحة بشأن تطورات الأزمة الليبية، وتضمنت أهداف المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من سعت و يوم .۲۰۲۰ / ۹ / ۸ ، إرتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة " برلين " ، والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية ، والأمنية ، والإقتصادية ) ، وإحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي ، إستثمارة لما إنبثق عن مؤتمر " برلين " من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية