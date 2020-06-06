شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تطالب الحكومة بإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لايزال يؤثر سلبا على مختلف الصناعات المصرية وجعل بعض الصناعات فى حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح نحو الخسائر، مطالبا من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر مجددا فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء.

وقال " عامر "، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحكومة عليها أن تتخذ القرارات الحاسمة والتى ترضى طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة موضحا أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التى يأمل الجميع أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

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وقال المهندس محمد فرج عامر أن هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الاعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز، متسائلا : لماذا لايتم حل هذه الأزمات الطاحنة داخل هذه المشروعات الوطنية خاصة وأن وزارتى البترول والكهرباء تتبعان للحكومة وأن الغالبية من المشروعات التى تواجه الأزمة أيضا تابعة للحكومة ؟ ".

وطالب "عامر" رئيس الوزراء أن يعقد جلسة مع كل من وزيرى البترول والكهرباء للتوصل إلى حلول عاجلة لهذه الأزمات حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها، خاصة فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة فى مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم.