بلومبرج: "أوبك بلس" تتفق على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن مجموعة "أوبك بلس" اتفقت على تمديد خفض إنتاج النفط لمدة شهر، وتبنت سبلا أكثر صرامة لضمان عدم إخلال الأعضاء بتعهدات الإنتاج الخاصة بهم

وكانت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون من خارج المنظمة، مجموعة "أوبك بلس"، قد بدأت مفاوضات في فيينا اليوم السبت بشأن تمديد خفض إنتاج النفط بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية شهر يونيو الجاري.

وكان أعضاء الأوبك والدول المتحالفة معها من غير المنظمة بزعامة روسيا "أوبك بلس" قد اتفقوا في أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شهري مايو ويونيو، وبمقدار 7ر7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 8ر5 مليون برميل أخرى حتى نهاية أبريل 2022 بهدف دفع أسعار النفط إلى الصعود، بعدما سجلت انخفاضا حادا نتيجة تراجع الطلب بسبب تفشي وباء كورونا العالمي.

ومنذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج في أبريل، انتعش سعر برميل نفط "برنت" القياسي ليرتفع من حوالي 20 دولار للبرميل إلى 41 دولار.