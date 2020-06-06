بريطانيا تسجل 1557 إصابة جديدة و204 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 204 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 40 ألفا و465 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أنها سجلت أيضا 1557 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 284 ألفا و868 حالة.

وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 218 ألفا و187 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن إجمالي الاختبارات التي تم إجرائها حتى الآن بلغ 5 ملايين و438 ألفا و712 اختبارا.

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