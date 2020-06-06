إلغاء اختبارات الدم.. مطار القاهرة يعلن إجراءات جديدة بشأن الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، إلغاء اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس "كورونا المستجد" للقادمين من الخارج فور وصولهم، والاكتفاء بقياس درجة حرارة الركاب فقط، ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت في إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وفحص الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، الركاب ظاهريًا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

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وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة أي ركاب، سيتم إجراء الاختبارات له وتحويله إلى المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن القرار خطوة مهمة في إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس، وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية، كما أنها خطوة مهمة للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، موضحين أنها ستسمح بوصول كل الرحلات لمطار القاهرة الدولي، بدلًا من الوصول للمطارات الداخلية والعودة مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.