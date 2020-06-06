صور.. محافظ الدقهلية يكلف بإخلاء وإزالة ٣عمارات لاستكمال "مشروع سندوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور، السكرتير المساعد، بالإشراف على أعمال الإخلاء الإداري والإزالة لـ٣عمارات سكنية قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمنطقة سندوب بالمنصورة، والتي تعترض استكمال تنفيذ المشروع القومي لأعاده تأهيل مساكن سندوب، بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية .

قال المحافظ إن إخلاء وإزالة العمارات تستهدف استكمال التنفيذ لمشروع الإسكان بسندوب، وذلك باعتباره مشروعًا قوميًا سيكون ضمن الافتتاحات الرئاسية لعام ٢٠٢١ والذي يعد نقله حضارية ونوعية بمدينة المنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية بأن المشروع الجاري تنفيذه يضم ٣٥ عمارة سكنية بتكلفة تقديرية مليار و٨٠٠ مليون جنيه.