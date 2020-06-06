بالصور.. ورشة عمل لتحويل مستشفى "الأحرار" التعليمي لعزل مصابي كورونا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، ورشة عمل مع الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير عام مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بحضور مديري إدارات المستشفيات والجودة ومكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية، ورؤساء الأقسام بالمستشفى؛ لمناقشة إجراءات تحويل المستشفى مستشفى عزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

وناقشت الورشة خطة الإخلاء للحالات الموجودة بالمستشفى من كافة التخصصات الطبية، باستثناء حالات الأمراض التنفسية، مع دخول الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مع وضع تصور على الطبيعة لخط سير المرضى وأماكن تواجد الفرق الطبية داخل المستشفى، والتأكد من المسار الآمن للفرق الطبية، وطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفي، مع تعزيز سبل التعاون بين المديرية والمستشفي.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن المستشفى ستقدم الخدمة الطبية بكامل تخصصاتها المختلفة لمصابي "كورونا" المُستجد، سواء حالات التي بحاجة إلى العناية المركزة، أو غيرها من إجراء التدخلات الطبية والعمليات "الجراحة العامة – جراحة العظام – الولادة"، وغيرها بأقسام المستشفى.