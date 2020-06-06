محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالشرقية، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى "بلبيس" المركزي، اليوم السبت، مدخل آمن بشارع مُستقل؛ لتسهيل عملية خروج ودخول مرضى الغسيل الكلوي، وتجنيبهم دخول المستشفى والاختلاط بالمصابين بفيروس "كورونا" المُستجد.
وجرت الاستعانة بقطعة أرض تقع خلف مبنى المستشفى، بهدف تجنيب مريض الكلى المرور على مبنى العزل المُخصص لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، وكذلك تجنب المرور على مشرحة المستشفى.
كما جرى تخصيص 10 أسرة إضافية بمبنى العزل المُخصص لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر لحمايتهم من كورونا.. مدخل آمن للغسيل الكلوي في مستشفى بلبيس بالشرقية "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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