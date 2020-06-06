بريطانيا تسجل 204 وفيات جديدة بكورونا

أظهرت البيانات الحكومية في بريطانيا التي نشرت اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالة جديدة وفقا لموقع روسيا اليوم.

بذلك تراجع عدد الوفيات الجديدة

بشكل حاد بعد أن وصل إلى 357 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

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وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت

بحلول صباح اليوم إلى 284 ألفا و868، بعد تسجيل 1557 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق إحصاء وكالة "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.