السراج يرد على مبادرة القاهرة بالهجوم على وسط سيرت الليبية

قالت "حكومة الوفاق" الليبية التي يترأسها فايز السراج، اليوم السبت، إن قواتها تقدمت من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت.

وأضافت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها تقدمت في محاور جارف والساحلي والسبعة الى وسط مدينة سرت، مشيرة إلى تراجع وانسحاب قوات "الجيش الليبي" التي يقودها المشير خليفة حفتر.

يأتي ذلك عقب ساعات من المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن من خلاله عن مبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارًا من الإثنين المقبل، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، إلى جانب استكمال مسار اللجنة العسكرية

5+5 في جنيف.

وتنص المبادرة التي أعلنت قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة ،على ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال الرئيس المصري إن "المبادرة ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة في ليبيا".

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ومن جانب آخر أعلنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة ومواصلتها التقدم

شرقا نحو مدينة سرت لانتزاعها من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وصرح المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، محمد قنونو، اليوم السبت: "قواتنا البطلة سيطرت على بلدة الوشكة وتتجاوز منطقة بويرات الحسون وتتقدم بقوة لضرب بؤر المتمردين في مدينة سرت"، حسب ما نشر على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة الوفاق عن شن عملية جديدة تحمل اسم "دروب النصر" بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.