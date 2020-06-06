سلّمت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، مساعدات طارئة متعددة الجوانب متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى وزارتي الخارجية والصحة العامة الأفغانيتين، وذلك في مطار كابول الدولي.
كمامات طبية ذات الاستخدام الواحد، وأقنعة N95 المتخصصة المستخدمة في المستشفيات، والملابس الواقية للعاملين في الحجر الصحي، وجرى تسليم هذه المساعدات إلى السلطات الأفغانية بحضور المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي في كابول.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن شحنة المساعدات المقدمة تتضمن
وفي الوقت ذاته، قدم صندوق التضامن الإسلامي أحد الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار مبادرته لدعم جهود الدول الأعضاء الأقل نموا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة في قطاع الصحة، الشريحة الأولى من المساعدة المالية الطارئة إلى أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تُسلّم أفغانستان مساعدة طبية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.