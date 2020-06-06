تقدم في مفاوضات الترتيبات الأمنية بين السودان وحركات دارفور

قال مجلس السيادة السوداني، إن مفاوضات الترتيبات الأمنية بين الحكومة وحركات مسار دارفور، أحرزت تقدما ملحوظا.



وأوضح مجلس السيادة السوداني، في بيان

اليوم السبت: أن مفاوضات الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين، وحركات مسار دارفور، تواصلت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.

وأضاف، أن المفاوضات ستتواصل غدا للوصول إلى اتفاق نهائي في الوقت الذي حددته الوساطة.