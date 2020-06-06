الجزائر : كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت،كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون بولاية جيجل (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، بولاية جيجل. إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس مخبأ للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، بولاية جيجل. وأضافت أنه تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات بولاية النعامة (شمال غرب) تقدر بأكثر من 6 قناطير، فيما ضبطت قوات الجيش في "إن أمناس" (جنوب) 114 كيلوجراما من المخدرات.

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