بريطانيا : ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 40465 حالة

أظهرت البيانات الحكومية، التى نُشرت، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 فى بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في الخامس من يونيو.
وطبقا لإحصاء رويترز المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلةالوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
وتواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكين، بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشافما إذا كان فعالا فى علاج مرضى كوفيد-19، وقالوا إن النتائج الأولية تظهر عدم وجود دليل على جدواه.
وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، ردا على سؤال عن وقف التجربة البريطانية، "هناك تجربتان مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. لذلك سنستمر فى الوقت الراهن
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